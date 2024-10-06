Генсек ООН Гутерриш призвал «прекратить страдания» на Ближнем Востоке

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш высказался по поводу происходящих в Ближневосточном регионе событий, отметив, что всем сторонам противостояния следует приложить совместные усилия ради того, чтобы остановить кровопролитие.
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