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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ISU должен до 9 сентября дать ответ по статусу Валиевой и Кондратюка, в случае повторного отказа фигуристы могут обратиться в CAS до 30 сентября («СЭ»)

Процедура лишения нейтрального статуса фигуристов Камилы Валиевой и Марка Кондратюка включала несколько этапов, начиная с прямого уведомления спортсменов со стороны ISU в минувшую пятницу.

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