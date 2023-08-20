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Российская станция разбилась при столкновении с Луной

Российская станция разбилась при столкновении с Луной

Об этом сообщили в Роскосмосе.фото: vk.com/roscosmos--> Автоматическая станция «Луна-25» перешла на нерасчётную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.

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Комментарии
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Гурбангулы
Китайская станция с русским названием и переклеенными китайскими шильдиками разбилась об Луну. Впервые за полвека. Через полвека следующую разобьём, только шильдики будем переклеивать бангладешские. А китайцы в это время уже Марс заселят.
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