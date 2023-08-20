Российская станция разбилась при столкновении с Луной

Гурбангулы

Китайская станция с русским названием и переклеенными китайскими шильдиками разбилась об Луну. Впервые за полвека. Через полвека следующую разобьём, только шильдики будем переклеивать бангладешские. А китайцы в это время уже Марс заселят.