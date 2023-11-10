Активность покупателей на распродажах сократилась на 4-7%

Первый этап начавшихся ноябрьских распродаж показал общее снижение активности покупателей на 4-7% с 1 по 7 ноября год к году, при этом обороты сетей увеличились на 15% в денежном выражении из-за роста стоимости товаров, пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Платформы ОФД» и обзор «Чек Индекс».
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