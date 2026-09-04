Симигин: для повышения авиамобильности внутри ДФО необходим гибкий механизм финансирования

Необходимо создать гибкий механизм финансирования для увеличения числа авиамаршрутов и введения льготных перевозок граждан внутри Дальневосточного федерального округа, считает член Комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Симигин (ЛДПР).
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