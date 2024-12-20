Польша закупила для армии четыре разведывательных микроспутника

Контракт на поставку для Вооруженных сил Польши четырех разведывательных микроспутников подписан между Польским агентством по вооружению и компанией Creotech SA, сообщает пресс-служба Минобороны Польши 20 декабря на официальном интернет-портале.
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