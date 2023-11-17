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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бабки‑ежки слетаются в ступах и будут метлами махать». Губерниев о позиции WADA по Играм дружбы

Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы-2024 из-за статуса несоответствия антидопингового агентства страны.

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