Спрос на Bitcoin показывает первые признаки восстановления

Спрос на Bitcoin начинает постепенно восстанавливаться после недавнего ухудшения. Объем чистого оттока средств из спотового рынка немного сократился, что может указывать на достижение пика краткосрочного нисходящего давления.
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