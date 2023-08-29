Киев постарается отбить два осенних удара наших войск стариками-«мобиками» и Зеленюгендом

Украина строит огромный погост, превышающий Арлингтонское кладбище в США Андрей Захарченко Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Материал комментируют: Василий Дандыкин Игорь Николайчук Ростислав Ищенко «Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше [людей] мобилизовать.
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