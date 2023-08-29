Спички - не игрушка

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Киев постарается отбить два осенних удара наших войск стариками-«мобиками» и Зеленюгендом

Киев постарается отбить два осенних удара наших войск стариками-«мобиками» и Зеленюгендом

Украина строит огромный погост, превышающий Арлингтонское кладбище в США Андрей Захарченко Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Материал комментируют: Василий Дандыкин Игорь Николайчук Ростислав Ищенко «Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше [людей] мобилизовать.

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Комментарии
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Александр
Надо!
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12 час.
Юрий Золотарев
Сколько же Г-ВНА накопилось и в/на Украини, и в Эуропе!! Успеем ли разгрести?
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11 час.

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