Невролог Шиндряева: Жирная рыба поможет восполнить недостаток витамина D

Витамин D способствует правильному обмену веществ и усвоению кальция и фосфора. Доктор медицинский наук, практикующий врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, как определить дефицит этого биологически активного вещества и чем его компенсировать, — пишет МК-Питер.