Невролог Шиндряева: Жирная рыба поможет восполнить недостаток витамина D

Витамин D способствует правильному обмену веществ и усвоению кальция и фосфора. Доктор медицинский наук, практикующий врач-невролог Наталья Шиндряева рассказала, как определить дефицит этого биологически активного вещества и чем его компенсировать, — пишет МК-Питер.
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