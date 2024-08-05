В Москве с 5 августа расширяют зону платной парковки

Политика как она есть

Новые зоны платной парковки появились в столице с 5 августа. Произошло это на 88 участках улиц, преимущественно на северо-западе Москвы — в частности, в районах Ховрино, Коптево, Войковский, Хорошевский, Дмитровский, Щукино, Западное Дегунино, Сокол.