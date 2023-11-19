Как выборы в Аргентине повлияют на жизнь россиян

В Аргентине 19 ноября состоится второй тур президентских выборов: на пост главы государства претендуют министр экономики Серхио Масса от правящей коалиции «Союз ради родины» и депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии.
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