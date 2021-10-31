Журнал «Профиль»

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Названы три продукта, повышающие риск образования тромбов

Названы три продукта, повышающие риск образования тромбов

Тромб представляет собой сгусток крови, который формируется в просвете сосуда. Причиной его появления могут стать не только повышенная свертываемость крови, но также ее застой в конечностях, высокий уровень холестерина, избыточный вес и курение.

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