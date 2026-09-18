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Царьград

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В Челябинской области у пьяных водителей конфисковали 6 иномарок для нужд военных

В Челябинской области у пьяных водителей конфисковали 6 иномарок для нужд военных

Сотрудники ГУ ФССП России по Челябинской области сообщили о конфискации автомобилей у шести жителей, повторно задержанных за управление транспортом в нетрезвом состоянии.

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