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Царьград

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Андрей Гиринский объявил о повышении военных пенсий с 1 октября

Андрей Гиринский объявил о повышении военных пенсий с 1 октября

В октябре 2026 года в России ожидается индексация пенсий на 4% для ветеранов силовых ведомств. Для граждан 80 лет и старше предусмотрено удвоение фиксированной выплаты и компенсация за уход.

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