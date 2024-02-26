Вместе с Малаховым спел воспитатель детсада из Новосибирской области

Как сообщает «Тогучинская газета», эфир с нашим земляком будет в следующее воскресенье, 3 марта. Евгений является руководителем хора русской песни «Сибиряночки», который обладает необычным стилем исполнения и своем репертуаром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии