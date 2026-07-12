Спецслужбы предотвратили покушение на Трампа во время саммита НАТО в Турции

Спецслужбы ряда стран предотвратили возможное покушение на президента США Дональда Трампа, которое готовилось во время его визита в Турцию для участия в саммите НАТО, сообщает 12-й канал со ссылкой на источники в разведке.
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