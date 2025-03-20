Артем Дмитрук: 9 мая военное положение и мобилизация не будут продлены

Почему Зеленский не уверен, что сможет удерживать режим? Почему военкоматы получили разъяснение о том, что 9 мая будет стоп? Что за инструкции получили военкоматы? Последние новости Военное положение и мобилизация в Украине будут действовать до 9 мая 2025 года.