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Артем Дмитрук: 9 мая военное положение и мобилизация не будут продлены

Артем Дмитрук: 9 мая военное положение и мобилизация не будут продлены

Почему Зеленский не уверен, что сможет удерживать режим? Почему военкоматы получили разъяснение о том, что 9 мая будет стоп? Что за инструкции получили военкоматы? Последние новости Военное положение и мобилизация в Украине будут действовать до 9 мая 2025 года.

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