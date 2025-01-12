Страна и люди
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Страна и люди

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Бред сивой кобылы. От русских ракет в Киеве подвинулись рассудком

Бред сивой кобылы. От русских ракет в Киеве подвинулись рассудком

Точно говорят: «Брехать, как с горы катиться». Это про украинскую пропаганду. То обещают пройти парадом по Красной площади, то сбивают банками с огурцами ударные дроны, то уничтожают российские ракеты пачками.

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