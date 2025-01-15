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Историческая сделка между Израилем и ХАМАС: как Трамп и Байден объединили усилия

Историческая сделка между Израилем и ХАМАС: как Трамп и Байден объединили усилия

Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения благодаря сотрудничеству с командой Трампа и Байдена.

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