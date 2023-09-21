Настроения у "победителей" что-то ухудшаются. Так, военный медик Алина Михайлова заявила, что после таких потерь для нее "никогда не будет победы", поскольку "люди, которых мы потеряли, не будет рядом с нами".
Удивительный прорыв в стране перемог!
Комментарии
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Сергей Николаевич
Ты от природы придурковат, или с возрастом пришло?
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4 час.
Владимир Алтайцев
Выгн67али его за то, что он связался с немкой, жил с ней. А по законам Рейха он должен был быть уничтожен. А спасло его лишь то, что он воспел Гитлера. Смерть заменили ему высылкой
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4 час.
Владимир Алтайцев
ты от природы мразь? Или с возрастом стал подлецом и лжецом. Уж про Ильина я знаю больше тебя, падали нацистской.
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4 час.
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