СМИ. Актуальные новости - здесь

107 812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Ни фига нет никакого "восстановления" мощи - Россия была, есть и БУДЕТ мощнейшей державой мира, в т.ч. в области воор...Шольцу напомнили,...
  • Наталья Бушуева
    Знаете, никому из наших "соседей" уже веры нет!Самый печальный п...
  • Алла Сущинская
    А Россия через ООН потребует убрать военные базы НАТО из стран, граничащих с ней!!!Министр обороны С...

Удивительный прорыв в стране перемог!

Удивительный прорыв в стране перемог!

Настроения у "победителей" что-то ухудшаются. Так, военный медик Алина Михайлова заявила, что после таких потерь для нее "никогда не будет победы", поскольку "люди, которых мы потеряли, не будет рядом с нами".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Николаевич
Ты от природы придурковат, или с возрастом пришло?
Ответить
4 час.
Владимир Алтайцев
Выгн67али его за то, что  он связался с немкой, жил с ней. А по законам Рейха  он  должен был быть уничтожен. А спасло  его лишь то, что он воспел Гитлера. Смерть заменили ему высылкой
Ответить
4 час.
Владимир Алтайцев
ты  от природы  мразь? Или с возрастом стал подлецом и лжецом. Уж про Ильина  я знаю больше  тебя, падали нацистской.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх