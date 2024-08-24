За эту неделю прочитал три статьи в разных изданиях, как грустно живется россиянину от "стремительного роста цен почти на всё"! И мне - пенсионеру, в мои 76 лет тоже стало грустно, но не от роста цен, а от массовости фейков, распространяемых в СМИ и на ТВ, и от тупости интерпретаторов данных Росстата.
Может я живу в "другой" России?
Комментарии
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В
Валерий
В другом, очерченным 70-летием. Сожалею.
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17 час.
Jhim
На кого рассчитан этот понос?
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5 час.
М
Мария
Господи, какие цены? Война идёт! Вот горе, а не цены на гречку. Для тех, кто погиб, или сидит в подвале, или в палатке, какие цены....Хоть бы так всё осталось, но надежды мало. Идёт эскалация войны....Сотни тысяч молодых мужчин погибли, остались без ног, ранены. А пенсионерам подавай большую пенсию и дешёвые цены на гречку. Бред какой-то.
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3 час.
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