Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Вопрос должен стоять только один: ВЫБЬЮТ ИЛИ НЕ ВЫБЬЮТ ВСУ из Курской области?!!  И КОГДА?!!....  Многострадальный Ку...Уйдут или не уйду...
  • Сергей Алексеев
    Суды под контроль народа и полную гласность. Налоговые службы должны выявлять не трудовые доходы у всех без исключений.Человек, выпускав...
  • Андрей
    чем дальше ,тем больше сказок "про Сталина".нынче тапочки...Тапочки для насто...

Может я живу в "другой" России?

Может я живу в "другой" России?

За эту неделю прочитал три статьи в разных изданиях, как грустно живется россиянину от "стремительного роста цен почти на всё"! И мне - пенсионеру, в мои 76 лет тоже стало грустно, но не от роста цен, а от массовости фейков, распространяемых в СМИ и на ТВ, и от тупости интерпретаторов данных Росстата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Валерий
В другом, очерченным 70-летием. Сожалею.
Ответить
17 час.
Jhim
На кого рассчитан этот понос?
Ответить
5 час.
М
Мария
Господи, какие цены? Война идёт! Вот горе, а не цены на гречку. Для тех, кто погиб, или сидит в подвале, или в палатке, какие цены....Хоть бы так всё осталось, но надежды мало. Идёт эскалация войны....Сотни тысяч молодых мужчин погибли, остались без ног, ранены. А пенсионерам подавай большую пенсию и дешёвые цены на гречку. Бред какой-то.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх