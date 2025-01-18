Жена Ари: «Возможно, когда-нибудь мой муж будет работать в «Спартаке»

Наталья Грызлова, супруга бывшего нападающего «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России, а ныне спортивного директора московского «Торпедо» Ари, высказалась о возможности назначения своего мужа в «Спартак».
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