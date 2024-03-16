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Турецкий политик Сель посоветовал украинским властям навсегда забыть о Крыме

Турецкий политик Сель посоветовал украинским властям навсегда забыть о Крыме

Украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и не надеется на возвращение полуострова. С таким заявлением выступил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, политик Унвер Сель, передает РИА Новости.

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