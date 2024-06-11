Германия временно восстанавливает таможенный контроль для стран Шенгенской зоны

Германия временно восстановила таможенный контроль для стран Шенгенской зоны. Такое решение было принято Федеральным министерством внутренних дел Германии по случаю чемпионата Европы по футболу Евро-2024.
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