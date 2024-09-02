Каждый кочан брокколи и капусты весит почти 5 килограммов. Я выращиваю его уже много лет, и он никогда не становился таким большим.
Мой урожай
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Каждый кочан брокколи и капусты весит почти 5 килограммов. Я выращиваю его уже много лет, и он никогда не становился таким большим.
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