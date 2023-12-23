Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Ушакова
    Ха ха ха!!!! Что этот чинуша думает, что укропы получат дкеньги и уедут домой????? Да не уедут они НИКОГДА!!!!!! Во-п...Президент Чехии п...
  • Ольга Ушакова
    Этот маразматик может без бумажки разговаривать???? Он только щерится умеет, это как обычно у недееспособных персон!!!Байден сообщил, ч...
  • Василий Павлов
    А я все таки схожу на эти, так называемые, "выборы". Лишь затем, чтобы на бюллетене написать "Путина в Гаагу. Дунцову...Кандидат в презид...

Украинку Фейер лишили экранного времени на конкурсе «Мисс Земля»

Украинку Фейер лишили экранного времени на конкурсе «Мисс Земля»

В суперфинале конкурса «Мисс Земля», который ранее состоялся во Вьетнаме, украинскую кандидатку Анастасию Фейер лишили экранного времени и якобы заставили танцевать с участницей конкурса из России Дарьей Луконькиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх