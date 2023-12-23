Украинку Фейер лишили экранного времени на конкурсе «Мисс Земля»

В суперфинале конкурса «Мисс Земля», который ранее состоялся во Вьетнаме, украинскую кандидатку Анастасию Фейер лишили экранного времени и якобы заставили танцевать с участницей конкурса из России Дарьей Луконькиной.
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