«Вы ведете мир к гибели». В Словакии написали открытое письмо к Зеленскому. Западу почти удалось разрушить Россию при Ельцине, с тех пор русские извлекли уроки и осознали, что на кону — существование их государства, пишет Павол Фабиан, автор открытого письма к Зеленскому, опубликованного в Nové slovo.