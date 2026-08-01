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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Салават Юлаев» сообщил об уходе Кузнецова: «Спасибо за все, Кузя»

« Салават Юлаев » сообщил о расставании с нападающим Евгением Кузнецовым . «Спасибо за все, Кузя. Клуб благодарит Евгения за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации клуба.

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