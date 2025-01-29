Чиновники на Украине лишатся зарплат от Госдепа

AP: чиновники на Украине лишатся включенных в программу Госдепа зарплат Члены правительства Украины лишатся зарплат, предусмотренных программой иностранной помощи Госдепартамента, о приостановке которой было объявлено, сообщило агентство Associated Press.
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