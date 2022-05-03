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Юристы оценили шансы оспорить отстранение сборной России из Лиги Наций

Юристы оценили шансы оспорить отстранение сборной России из Лиги Наций

УЕФА наложил тотальный бан на Россию во всех разновидностях футбола, включая футзал, женский и юношеский Артем Дзюба (Фото: Zsolt Szigetvary/EPA) Россия сохраняет шансы обжаловать решение УЕФА и принять участие в розыгрыше Лиги Наций сезона 2022/23.

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