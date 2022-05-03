Юристы оценили шансы оспорить отстранение сборной России из Лиги Наций

УЕФА наложил тотальный бан на Россию во всех разновидностях футбола, включая футзал, женский и юношеский Артем Дзюба (Фото: Zsolt Szigetvary/EPA) Россия сохраняет шансы обжаловать решение УЕФА и принять участие в розыгрыше Лиги Наций сезона 2022/23.