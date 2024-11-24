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Путин после заявления об испытаниях "Орешника" назвал свою речь ясной и понятной

Путин после заявления об испытаниях "Орешника" назвал свою речь ясной и понятной

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале эксклюзивные кадры с президентом РФ Владимиром Путиным сразу после того, как российский лидер закончил свое обращение по поводу успешного проведения испытаний ракеты "Орешник".

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