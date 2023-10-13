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Qualcomm уволит 1258 сотрудников в Калифорнии В текущем фискальном году корпораци...

Qualcomm уволит 1258 сотрудников в Калифорнии В текущем фискальном году корпораци...

Qualcomm уволит 1258 сотрудников в КалифорнииВ текущем фискальном году корпорация Qualcomm рассчитывает столкнуться со снижением выручки на 19 %, поэтому в рамках усилий по снижению затрат вынуждена сокращать численность персонала уже сейчас.

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