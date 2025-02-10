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Новости УрФО

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За аномальной жарой — невыносимое лето: о погодных сюрпризах в 2025 году

За аномальной жарой — невыносимое лето: о погодных сюрпризах в 2025 году

Лето 2025 года может стать настоящим испытанием для жителей Татарстана. Метеорологи предупреждают, что регион ожидают аномально высокие температуры,… За аномальной жарой — невыносимое лето: о погодных сюрпризах в 2025 году .

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