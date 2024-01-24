ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Что тут писать? Писать тут нечего - кроме слов глубочайшего соболезнования семьям и близким погибших людей.
Мы – не один народ…
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
М,да...Это ж что же получается,автор?Враги только этого и добивались,чтобы какая то лусинэ написала фашистский призыв"округлить и пустить всех под нож.."Да,там есть такие фашисты как и это лусине и их нужно уничтожить,но все остальные....Кто то заразился бендеровщиной и тем нужно лечение,кому то длительную терапию,кому то даже хирургическое вмешательство а кто то нуждается только в прививке,чтобы стать нормальным русским.Так что не нужно стричь всех под одну гребёнку
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11 час.
степан дунов
Полностью согласен с автором. Это хохол особая формация существа. Хватит болтать в Российских СМИ , ТВ. Радио всяким политикам и прочим говорящим ртам что мы один народ и типа лишь поэтому МО России их не бомбит. Считаю большой ошибкой. Если бы они в Одессе, Харькове, Николаеве, Днепропетровске, в Киеве были бы пророссийские давно бы скинули этих галичан . НЕТ МЫ НЕ ОДИН НАРОД.
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8 час.
star
респект А.Сапрыкиной за стихотворение,в нем вся сущность хохложидов
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7 час.
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