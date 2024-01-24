Театр абсурда
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Театр абсурда

8 636 подписчиков

Мы – не один народ…

Мы – не один народ…

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Что тут писать? Писать тут нечего - кроме слов глубочайшего соболезнования семьям и близким погибших людей.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
М,да...Это ж что же получается,автор?Враги только этого и добивались,чтобы какая то лусинэ написала фашистский призыв&quot;округлить и пустить всех под нож..&quot;Да,там есть такие фашисты как и это лусине и их нужно уничтожить,но все остальные....Кто то заразился бендеровщиной и тем нужно лечение,кому то длительную терапию,кому то даже хирургическое вмешательство а кто то  нуждается только в прививке,чтобы стать нормальным русским.Так что не нужно стричь всех под одну гребёнку
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11 час.
степан дунов
Полностью согласен с автором. Это  хохол особая формация существа. Хватит болтать в Российских  СМИ , ТВ. Радио всяким  политикам и прочим говорящим ртам что мы один народ и типа лишь поэтому  МО России их не бомбит. Считаю большой ошибкой. Если бы они в Одессе, Харькове, Николаеве, Днепропетровске,  в Киеве были бы пророссийские давно бы скинули  этих галичан . НЕТ МЫ НЕ ОДИН НАРОД.
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8 час.
star
респект А.Сапрыкиной за стихотворение,в нем вся сущность хохложидов
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7 час.

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