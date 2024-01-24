Мы – не один народ…

Nikolia Vovchenko

М,да...Это ж что же получается,автор?Враги только этого и добивались,чтобы какая то лусинэ написала фашистский призыв"округлить и пустить всех под нож.."Да,там есть такие фашисты как и это лусине и их нужно уничтожить,но все остальные....Кто то заразился бендеровщиной и тем нужно лечение,кому то длительную терапию,кому то даже хирургическое вмешательство а кто то нуждается только в прививке,чтобы стать нормальным русским.Так что не нужно стричь всех под одну гребёнку