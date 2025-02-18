Железнодорожный туризм в России выходит на новый уровень

Государственная Дума России одобрила поправки к законам о железнодорожном и туристическом транспорте, создавая новую правовую базу для железнодорожного туризма, который нацелен на развитие и популяризацию.
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