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100 Дорог

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Железнодорожный туризм в России выходит на новый уровень

Железнодорожный туризм в России выходит на новый уровень

Государственная Дума России одобрила поправки к законам о железнодорожном и туристическом транспорте, создавая новую правовую базу для железнодорожного туризма, который нацелен на развитие и популяризацию.

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