Вулканолог Озеров: самая мощная фаза извержения на Ключевском вулкане завершилась

Самая мощная — пароксизмальная – фаза извержения на Ключевском вулкане завершилась. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию директора Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексея Озерова.
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