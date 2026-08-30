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Новый ГОСТ на пиво начнет действовать с 2027 года

Новый ГОСТ на пиво начнет действовать с 2027 года

Документ впервые четко определит, какой продукт вправе называться пивом: доля солода должна быть не менее 80%, несоложеных ингредиентов – не более 20%, а сахаросодержащих продуктов – не более 2%.

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