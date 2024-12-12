Politico назвало самого влиятельного политика Европы в 2025 году

Самым влиятельным политическим деятелем, который, по мнению издания Politico, будет влиять на европейскую политику в 2025 году и которая совместила в себе качества трех категорий номинаций: деятельность, готовность нарушать правила и предлагать смелые идеи, названа премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в тройку лидеров вошел и президент РФ Владимир Путин.
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