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Русская весна

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Politico назвало самого влиятельного политика Европы в 2025 году

Politico назвало самого влиятельного политика Европы в 2025 году

Самым влиятельным политическим деятелем, который, по мнению издания Politico, будет влиять на европейскую политику в 2025 году и которая совместила в себе качества трех категорий номинаций: деятельность, готовность нарушать правила и предлагать смелые идеи, названа премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в тройку лидеров вошел и президент РФ Владимир Путин.

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