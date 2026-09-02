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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айеша Карри о готовности Стефа: «В ближайшие пару лет нас ждут интересные сюрпризы»

Жена суперзвезды «Уорриорз» Стефена Карри Айеша Карри заявила, что 2-кратный MVP НБА находится в отличной форме и в ближайшие сезоны порадует болельщиков неожиданными успехами.

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