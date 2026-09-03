Сегодня – день окончания Второй мировой войны и победы над Японией: самая страшная война в истории человечества

В Новороссийске в честь этой даты прозвучал «Выстрел памяти» с борта крейсера боевой славы «Михаил Кутузов».
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