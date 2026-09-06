The 5 Most Entertainingly Unrealistic 9-1-1 Emergencies

9-1-1 has thrust its first responders into some pretty unrealistic emergencies over nine seasons, but these five take the cake.
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