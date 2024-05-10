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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миочич назвал возможную дату боя с Джонсом: «Может быть, в ноябре в Нью-Йорке»

Изначально бой Миочича и Джонса должен был пройти в ноябре-2023, но его отменили из-за травмы у Джона.

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