На улице Лихоборские бугры школьники погрузятся во времена Дмитрия Донского

В школе №1576 затеяли ролевую игру «Задонщина» для шестиклассников. 18 сентября в 16-м корпусе по адресу Лихоборские бугры, 6А они смогут окунуться в атмосферу Средневековья.
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