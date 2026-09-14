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Район Коптево

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На улице Лихоборские бугры школьники погрузятся во времена Дмитрия Донского

В школе №1576 затеяли ролевую игру «Задонщина» для шестиклассников. 18 сентября в 16-м корпусе по адресу Лихоборские бугры, 6А они смогут окунуться в атмосферу Средневековья.

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