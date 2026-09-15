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«Возможно, Армении уже не будет»: военкор объяснил прекращение поставок газа в Ереван

«Возможно, Армении уже не будет»: военкор объяснил прекращение поставок газа в Ереван

В Ереване в начале 1990-х годов один раз уже вырубали все деревья в центре города. Об этом, комментируя нынешнюю позицию Армении, напоминает военный журналист Дмитрий Стешин.

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