Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 713 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Пусть живут у себя на родине. и давайте им, что они пожелают. наглости уже нет границ. выгонять только. одно спасение..."Каждая Дилдора, ...
  • Karmadon
    Я готов жить с украинцами в одной стране под названием Россия. С украинцами, но не с укро-нацистами.«Никаких остатков...
  • Владимир Алтайцев
    А  откуда  берётесь  вы, сволочи, для  которых  жизнь  шавки дороже  жизни  ребёнка?Не стреляй: в Вол...

«Коррупцию нужно выжигать каленым железом»: в России предложили сажать всех взяточников — никаких условных сроков и досрочного освобождения

«Коррупцию нужно выжигать каленым железом»: в России предложили сажать всех взяточников — никаких условных сроков и досрочного освобождения

БлокнотРУ В России предлагают запретить условное наказание за взятки и лишить осужденных за коррупцию возможности досрочного освобождения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Писарчук Дмитрий
Если коррупционеров даже ловить не хотят, то зачем их наказывать? У налоговой все в цифре есть , и сравнить доходы с расходами не желают, чтобы себя за хвост не укусить. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
Ответить
4 час.
Андрей Бедный
Насчет &quot;У налоговой все в  цифре есть&quot; сомнительно и нереально. Взятки дают или наликом или, если нужен белый доход, то проводят фиктивными сделками - типа высокооплачиваемой лекцией или консультацией и тогда у налоговой данные будут, но к ним не придраться. Ну и что, что за консультацию заплатили десяток миллионов,   заказчик может тратить свои деньги как ему угодно ))) Или через авито тоже продал личную вещь - &quot;дизайнерский носок с дыркой на пятке в котором был на выставке церители&quot; за 50 млн. рублей ))))
Ответить
3 час.
sss
значит нужно отменить депутатов. Давно пора разогнать
Ответить
1 час.
наверх