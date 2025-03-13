«Коррупцию нужно выжигать каленым железом»: в России предложили сажать всех взяточников — никаких условных сроков и досрочного освобождения

Если коррупционеров даже ловить не хотят, то зачем их наказывать? У налоговой все в цифре есть , и сравнить доходы с расходами не желают, чтобы себя за хвост не укусить. Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!

Андрей Бедный

Насчет "У налоговой все в цифре есть" сомнительно и нереально. Взятки дают или наликом или, если нужен белый доход, то проводят фиктивными сделками - типа высокооплачиваемой лекцией или консультацией и тогда у налоговой данные будут, но к ним не придраться. Ну и что, что за консультацию заплатили десяток миллионов, заказчик может тратить свои деньги как ему угодно ))) Или через авито тоже продал личную вещь - "дизайнерский носок с дыркой на пятке в котором был на выставке церители" за 50 млн. рублей ))))