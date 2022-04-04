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Слишком жестко! Собчак проехалась по Гагариной в эфире шоу: «Это пятно, от которого она не отмоется никогда в жизни»

Слишком жестко! Собчак проехалась по Гагариной в эфире шоу: «Это пятно, от которого она не отмоется никогда в жизни»

Ксения Собчак опубликовала новый выпуск шоу «Осторожно: Собчак», в котором продолжила критиковать звезд с разными политическими точками зрения.

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