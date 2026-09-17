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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хоффенхайм» сенсационно проиграл ОФИ – 0:2. На победу греческого клуба давали 9.00

«Хоффенхайм» уступил ОФИ (0:2) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы. Немецкий клуб не забил в Греции, нанеся 21 удар по воротам соперника.

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