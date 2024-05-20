За море волнуются

Южно-Китайское море — давно объект притязаний почти всех участников мирового сообщества. США и их союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе постоянно проводят учения, которые вызывают раздражение у Китая.
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