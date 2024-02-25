Премьер Шмыгаль заявил, протесты фермеров в Польше, организованы пророссийскими силами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, написал в своем Telegram-канале о том, что блокировка границы польскими фермерами организована и направляется из Москвы, валить все проблемы на Россию, давно вошло у них в привычку.
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